Fim de semana chega com chuva e nevoeiro

Segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o bom tempo vai terminar esta sexta-feira: É esperada chuva e nevoeiro para o segundo fim de semana de fevereiro.

No sábado são esperados “períodos de chuva, passando gradualmente a aguaceiros fracos e pouco frequentes" e um céu geralmente nublado na parte da manhã “diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da tarde". Também é expectável uma "pequena descida de temperatura", especialmente, nas regiões Norte e Centro. A temperatura máxima em Portugal continental será de 18º graus em Faro e a temperatura mínima de 3º graus em Bragança.

No domingo espera-se um "céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade na região Norte" e ainda a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no Minho no final do dia. Ocorrerá ainda uma "pequena descida da temperatura mínima".