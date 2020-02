França. Gelson Martins suspenso preventivamente

O extremo empurrou duas vezes o árbitro Mikael Lesage, no jogo do passado sábado, entre Mónaco e Nimes

Gelson Martins foi suspenso preventivamente pela Comissão de Disciplina da Liga francesa. Este é para já o castigo aplicado ao extremo que perdeu a cabeça no jogo do Mónaco com o Nimes, no passado sábado, tendo empurrado o árbitro da partida por duas vezes em reação à expulsão do seu colega Bakayoko – acabando também ele por ser expulso do encontro referente à jornada 22 da Ligue 1, em que os monegascos saíram derrotados por 3-1.

"Em virtude da natureza dos factos, a Comissão de Disciplina decidiu colocar o dossiê em análise e suspender a título preventivo Gelson Martins (Monáco) enquanto investiga o caso", lê-se no comunicado.

Até a investigação ser concluída, o extremo não poderá ser opção para o técnico dos monegascos, Robert Moreno.

O internacional português encontra-se a cumprir a segunda temporada no Mónaco, tendo alinhado esta época em 23 jogos (e apontado 4 golos).