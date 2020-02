Chuva regressa no fim de semana

O fim de semana vai contar com chuva e os dias de sol vão terminar. O nevoeiro e a neblina matinal também vão surgir.

Sábado o céu apresenta-se muito nublado e vão ocorrer “períodos de chuva, passando gradualmente a aguaceiros fracos e pouco frequentes” em todo o continente, de acordo com as informações divulgadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As temperaturas vão descer no fim de semana em todo o continente. Ainda assim, “uma pequena descida de temperatura, em especial nas regiões Norte e Centro”, prevê o IPMA. Sábado, em Lisboa, as temperaturas vão variar entre os 10 e os 16 graus, enquanto que no Porto os termómetros variam entre os 8 e os 15.

Já em Faro as temperaturas vão oscilar entre os 10 e os 18 graus. Quanto a Bragança, as temperaturas máximas não vão além dos 12 graus. No domingo, os termómetros não sofrem grandes alterações. Durante a próxima semana, a chuva dá tréguas e prevê-se céu pouco nublado em praticamente todo o território continental.