Mais de 73 mortos em menos de 24 horas devido a coronavírus

Surto já conta com mais de 31 mil infetados e 635 mortos.

As autoridades chinesas atualizaram o número de vítimas mortais para 635e o de infetados para 31161, esta sexta-feira. No entanto, os vários sites que acompanham a propagação do novo coronavírus estes dados seja ainda mais superiores.

Houve registo de mais 73 mortes e 3143 casos de infeção no surto que começou na cidade de Wuhan, na província central de Hubei, desde a última atualização feita ontem.

Do total de doente infetados, há cerca de 4821 que estão em estado grave e apenas 1540 pessoas já tiveram alta médica, após terem recuperado, segundo a Comissão Nacional de Saúde chinesa.