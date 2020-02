Homem com doença sexualmente transmissível foi acusado de abuso sexual da filha de oito anos

Um homem, que sabia ser portador de doença sexualmente transmissível (DST), foi acusado pelo Ministério Público de abusar sexualmente da filha de oito anos, em Vila Nova de Gaia.

"Em causa está a conduta de um arguido que, de acordo com os fortes indícios recolhidos, num dia que teve a visita da filha, de oito anos de idade, entregue à guarda e cuidados de outros familiares, manteve com a criança atos de natureza sexual em três ocasiões distintas", segundo uma nota da procuradoria, que tem na base o despacho de acusação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

"O arguido era, àquela data, portador de doença sexualmente transmissível, circunstância que era do seu conhecimento", lê-se ainda no mesmo documento.

O homem já estava em prisão preventiva e viu assim renovada a medida de coação mais gravosa.

O arguido está acusado de três crimes de abuso sexual de criança agravado.