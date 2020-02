YouTuber encomenda homicídio da mãe para se tornar famoso

Um homem de Chicago foi condenado, no dia 31 de janeiro, a 99 anos de prisão por ser responsável pela morte da mãe. Qaw’mane Wilson estava acusado de homicídio em primeiro grau, segundo o Washington Post, depois de ter contratado um assassino.

Young QC, como também era conhecido, terá, segundo a mesma publicação, cometido o crime para ficar com a herança da mãe. A maior ambição do homem era ser um rapper famoso e rico. Oito meses depois da morte da mãe, publicou um vídeo no YouTube, onde, num Ford Mustang, se dirigia a uma agência bancária onde levantou milhares de dólares que herdou. Depois de sair de Chase Bank, Young QC filmou-se a atirar o dinheiro, em notas de 100 dólares, aos clientes de um shopping.

O vídeo, que teve mais de 650 mil visualizações, foi uma das provas apresentadas contra o youtuber no julgamento. O júri concluiu que a herança e o seguro da mãe, avaliados em quase 82 mil euros, incentivaram o homem a encomendar a morte da mãe. "Tudo o que ele [Wilson] queria, a mãe dava: um carro, um emprego. Podemos dizer que era uma criança mimada. Ela deu vida a Qaw'mane e ele decidiu roubar a dela", disse o juiz Stanley Sacks.

De acordo a publicação Sun Times, quando foi detido, Young QC confessou ter contratado alguém, mas alegou que era para ser um assalto e não um homicídio. O assassino confessou que young QC lhe prometeu cerca de 3200 dólares para matar a mãe, mas acabou por lhe pagar cerca de 63 euros. Eugene Spencer, o assassino, entrou na casa da vítima durante a noite e disparou sobre ela e esfaqueou-a. O companheiro da mulher, que se encontrava em casa, acabou por expulsar o assassino de casa, segundo a mesma publicação.