Homem faz-se passar por jovem nas redes sociais para violar menina de 11 anos no Funchal

Criou perfil falso e aliciou criança a encontrar-se com ele.

Um homem de 28 anos violou uma menina de 11 anos, depois de se ter feito passar por um jovem nas redes sociais, convencendo-a assim a ir ao seu encontro. O crime ocorreu no Funchal.

De acordo com o comunicado da Polícia Judiciária, o homem criou um perfil falso, fingindo ser “um jovem com o qual a vítima viria a marcar um encontro, na sequência do qual foi abusada sexualmente, através de violência e contra a sua vontade".

O suspeito irá ser presente a tribunal para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.