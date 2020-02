Homem morre em acidente de trabalho com trator em Valpaços

Apesar dos esforços da equipa médica, o óbito foi declarado no local.

Um homem de 35 anos morreu, esta sexta-feira, em Vilartão, no concelho de Valpaços, num acidente de trabalho com um trator.

O alerta foi registado às 15h47. "A vítima foi atingida com uma alfaia agrícola do trator com que andava a espalhar estrume. Quando chegamos ao local o homem estava em paragem cardiorespiratória", explicou o Comandante dos Bombeiros de Valpaços, Luís Nogueira, em declarações ao Correio da Manhã.

Apesar dos esforços da equipa médica, o óbito foi declarado no local. Na sequência do acidente, foram mobilizados 14 operacionais, apoiados por quatro veículos e um helicóptero.