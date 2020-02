Mulher britânica detida por estar a usar biquíni nas Maldivas | VÍDEO

Nas imagens pode ver-se três homens a puxarem a mulher agressivamente e a tentarem tapá-la com uma toalha, enquanto esta grita "vocês estão a assediar-me"

Uma mulher britânica foi detida na ilha Maafushi, nas Maldivas, esta quinta-feira, por estar a usar um biquíni na praia, tendo sido indiciada por um “atentado ao pudor”.

O vídeo do momento da detenção tem circulado nas redes sociais e gerado várias criticas às autoridades do país, devido à violência utilizada na detenção da turista. Nas imagens pode ver-se três homens a puxarem a mulher agressivamente e a tentarem tapá-la com uma toalha, enquanto esta grita "vocês estão a assediar-me".

O chefe da Polícia das Maldivas, Mohamed Hameed, já emitiu um comunicado, através da sua conta oficial de Twitter, a pedir desculpa pela atitude violenta dos agentes à turista e justifica a atitude, afirmando que estes pensavam que a mulher estava alcoolizada. Além disso, Hammed admite que tem sido um "desafio" tornar as forças de segurança do país mais profissionais.