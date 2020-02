Mãe recebe carta de hospital a lamentar a morte do filho por engano

Sandra Portela recebeu a pior notícia que uma mãe pode receber: o seu filho tinha morrido na ala de pediatria do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA). O hospital enviou uma carta a Sandra a lamentar a situação e a enviar os seus "pêsames". No entanto, tudo não passava de um erro.

"Porque foi nesta instituição hospitalar que o vosso ente querido passou os últimos momento da sua existência, vimos convidar-vos a rezar connosco por ele", pode ler-se na carta dos Serviços de Assistência Espiritual e Religiosa do CHUA, publicada nas redes sociais por Sandra Portela.

"É surreal que digam a uma mãe que o filho está morto. Erros destes são grosseiros e não podem acontecer", acusa Sandra Portela, em declarações ao Jornal de Notícias. A mãe do menor diz ainda que já apresentou queixa à PSP contra a unidade de saúde.

Uma semana antes de ter recebido a carta, Sandra tinha-se dirigido ao CHUA com o seu filho, onde lhe disseram que o óbito do menino estava declarado nos registos do hospital, no passado dia 22 de janeiro." Fiquei sem chão por momentos mas, como o meu filho estava comigo e foi assistido, deixei passar. Mas a carta é a gota-de-água", acrescentou.

A unidade de sáude já pediu desculpa pela situação e afirma que o menino ter estado registado como morto foi um erro nos registos do hospital e que foi resolvido no dia que Sandra Portela e o filho foram ao CHUA. Afirmam ainda que a carta, apesar de ter chegado dias depois já tinha sido enviada antes das alterações.