Coronavírus. Registadas primeiras vítimas mortais estrangeiras na China

Um homem norte-americano que morreu esta quinta-feira foi a primeira vítima estrangeira do novo coronavírus a morrer na cidade de Wuhan, na China, onde o surto teve ínicio, anunciou a embaixada dos EUA em Pequim.

"Podemos confirmar que um cidadão norte-americano, de 60 anos, declarado portador do coronavírus morreu num hospital de Wuhan, no dia 06 de fevereiro", disse um porta-voz da embaixada.

No mesmo dia, a embaixada japonesa também anunciou a morte de um cidadão do país, suspeito de estar infetado com o coronavírus e também com uma idade superior a 60 anos, num hospital de Wuhan.

A primeira pessoa a morrer por causa do novo coronavírus fora da China foi um cidadão chinês nas Filipinas. Até ao momento foram registadas 722 vítimas mortais e mais de 30 mil pessoas foram infetadas pelo novo surto.