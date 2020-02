Homem de 94 anos morre depois de entrar em contramão em Vila Praia de Âncora

Um homem de 94 anos morreu esta sexta-feira à noite, depois de ter colidido na Estrada Nacional 13, em Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha, Viana do Castelo. O idoso entrou em contramão na EN13 e embateu de frente com um veículo ligeiro de passageiros.

Apesar dos esforços da equipa médica, o óbito foi declarado no local, segundo declarações de uma fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo ao Jornal de Notícias. O condutor do outro veículo sofreu apenas ferimentos ligeiros e não teve de receber assistência hospitalar.

No local estiveram 24 operacionais dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora, INEM e GNR, apoiados por nove viaturas.