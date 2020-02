André Coelho Lima e Isaura Morais são os novos vice-presidentes do PSD

Assim Elina Fraga e o presidente da Comissão Política Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro abandonam os cargos da direção do partido.

Rui Rio, anunciou este sábado, durante o segundo dia do congresso do PSD, que o deputado André Coelho Lima e a deputada Isaura Morais vão ser os novos vice-presidentes do partido.

Assim Elina Fraga e o presidente da Comissão Política Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro abandonam os cargos da direção do partido. Mantêm-se como vice-presidentes David Justino, Isabel Meireles, Nuno Morais Sarmento e Salvador Malheiro.

Sem grandes surpresas Paulo Mota Pinto mantém-se na mesa do congresso, sendo os vices José Manuel Bolieiro e Isabel Cruz. Paulo Rangel é o número um da lista de Rio ao Conselho Nacional. Segue-se Arlindo Cunha, António Proa, Paulo Ramalho e Vítor Martins.

Como vogais da comissão política nacional mantêm-se António Carvalho Martins, Maló de Abreu, António Topa, Fátima Ramos e Manuel Teixeira e estreiam-se Joaquim Sarmento, Luís Maurício, Paula Calado, Paula Cardoso e Ricardo Morgado.

A lista de Rio para o Conselho de Jurisdição Nacional é composta por Fernando Negrão, Pedro Roseta, Paula Reis, João Dias Coelho e Nuno Coelho.

No Conselho Nacional de Auditoria Financeira entra Fernando Sebastião e mantêm-se Rui Morais e Ester Amorim.