Números de mortes devido ao novo coronavírus ultrapassa total de mortes por SARS em 2002-2003

O novo coronavírus já provocou a morte de 811 pessoas, superando assim o número de vítimas mortais por SARS em 2002-2003.

De acordo com o último balanço das autoridades chinesas, o número total de casos chegou aos 37.198.

Este domingo foram registadas mais 89 mortes, desde o último balanço feito ontem, sábado. O SARS -- Síndrome Respiratório Agudo Severo fez 774 vítimas mortais no mundo inteiro.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há casos do coronavírus, com epicentro na cidade chinenesa de Wuhan, em mais de 20 países.