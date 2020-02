Congresso aprova moção de Rui Rio

O 38.º Congresso do PSD, que decorre em Viana do Castelo, aprovou, este domingo, por "maioria clara",a moção de estratégia global do presidente do partido, Rui Rio, e todas as propostas temáticas.

As moções foram votadas de braço no ar e na moção “Portugal ao Centro”, de Rio, registaram-se poucos votos contra e algumas abstenções, sendo assim esta a estratégia do presidente do partido para os próximos dois anos. Também as propostas temáticas foram aprovadas pelo Congresso, incluindo a que propõe um referendo à eutanásia.

Na moção de Rui Rio a prioridade são as eleições autárquicas de 2021, depois das perdas do partido em 2013 e 2017.