Davam álcool a crianças antes de abusarem das mesmas repetidamente

A polícia do Estado norte-americano do Nevada deteve três homens e uma mulher, suspeitos de centenas de crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores.

Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Nye, as detenções ocorreram no âmbito de uma investigação que teve início a 17 de janeiro.

"Deram álcool às crianças em casa, que as deixou doentes, antes de serem abusadas sexualmente por todos os suspeitos em várias ocasiões", disse o xerife do condado de Nye, Sharon Wehrly, num vídeo partilhado nas redes sociais este sábado.

“As vítimas descreveram, em detalhes, numerosos atos de abuso sexual por todos os suspeitos”, acrescentou.

Os detidos são Eric Garcia, de 39 anos, Mickey Cagle, de 30 anos, Danny Hicks, de 50 anos, e Vicki Bachli, de 49 anos.