Homem atingido por placa de pedra após concerto na Figueira da Foz

Um homem ficou ferido, na madrugada deste domingo, depois de ser atingido por uma placa de pedra que se soltou do Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz.

Segundo a agência Lusa, o incidente ocorreu no final do concerto dos The Guift, quando os espetadores aguardavam por uma sessão de autógrafos da banda, no primeiro andar do CAE.

Três placas do revestimento em pedra de uma coluna da estrutura do edifício soltaram-se e atingiram a vítima na cabeça.

O homem foi rapidamente socorrido por outras pessoas que estavam no local e foi depois assistindo pelos meios de emergência e transportado para o hospital.

Não houve registo de mais vítimas.