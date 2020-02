Quarto caso de infeção do novo coronavírus no Reino Unido

Paciente esteve em contacto com outra pessoa infetada.

Depois de Espanha confirmar o segundo caso de infeção com o novo coronavírus, este domingo, foi a vez de o Reino Unido anunciar também um novo caso, o quarto naquele país.

Chris Witthy, diretor-geral da Saúde britânico, explicou que se trata de um paciente que esteve em contacto com outra pessoa infetada, já identificada no Reino Unido, e que a transmissão do vírus aconteceu em França.

Segundo o responsável, os especialistas britânicos "continuam a trabalhar afincadamente para identificar as pessoas que entraram em contacto com os pacientes dos casos identificados no Reino Unido”.

"Identificaram com sucesso este indivíduo e garantiram que ele está a receber o apoio adequado", acrescentou, explicando que o paciente em questão está no Royal Free Hospital em Londres.

Recorde-se que França informou no sábado que tinha identificado cinco cidadãos britânicos, quatro adultos e um menor, infetados com o novo coronavírus na região francesa de Alta Sabóia.