Duplantis bate recorde mundial no salto com vara

Resultado histórico no atletismo: no sábado, o sueco Armand Duplantis atingiu novo recorde mundial do salto com vara durante o Meeting de Torun, na Polónia.

Detentor de um registo pessoal de 6,05 metros (ao ar livre), o jovem de 20 anos elevou agora a fasquia aos 6,17 metros, superando em um centímetro o registo do então recordista francês Renaud Lavillenie, fixado em 2014.

Ikväll är man stolt svensk!!!🇸🇪



Armand Duplantis sätter nytt världsrekord med 6.17!!🔥pic.twitter.com/vZKbIvfg8K — Simon Norberg (@__SimonSays__) February 8, 2020

“Era algo que queria desde que tinha três anos de idade. É um grande ano e é uma boa forma de o começar”, disse o sueco, campeão europeu de 2018 e vice-campeão mundial de 2019, com a prata conquistada em Doha.

Entretanto, Lavillenie, também campeão olímpico em 2012, também já reagiu, revelando que já tinha falado com o atleta sueco sobre esta possibilidade.

"Desde há dois anos que eu sabia que ele tinha potencial para o conseguir. Há uma semana falámos e disse-lhe, na brincadeira, para me deixar comemorar o sexto ano do recorde e que depois teria caminho livre. Os recordes existem para serem batidos e eu tive a honra de conservar o meu durante seis anos. Mas há sempre um momento em que chega alguém e faz melhor. Temos de aceitar, faz parte", comentou à RMC Sports.