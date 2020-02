Taxa para os aterros no país vai duplicar de 11 para 22 euros por tonelada.

Portugal recusou a entrada nos seus aterros sanitários de 48 mil toneladas de resíduos estrangeiros em apenas uma semana.

Os dados foram divulgados, domingo, pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC).

A mesma fonte revelou que a Taxa de Gestão de Resíduos (TGR) para os aterros no país vai duplicar de 11 para 22 euros por tonelada com efeitos já a partir do próximo verão.