Abanca compra 95% do capital do EuroBic

Os espanhóis do Abanca chegaram a acordo para a aquisição de 95% do EuroBic, anunciou o banco, apesar de não ter divulgado qual o montante a pagar. Esta foi a quinta aquisição do Abanca desde 2014 e a segunda em Portugal.

“O Abanca acordou a compra de 95% das ações do EuroBic. O Banco de Portugal foi informado em detalhe dos termos da operação”, explica a nota do Abanca.

O banco espanhol também não explica com quem fechou o acordo para a aquisição. No entanto, para ter conseguido comprar esta percentagem do capital vários acionistas terão de ter acordado a sua saída.

No entanto, é sabido que Isabel dos Santos (que detinha 42,5% do capital do banco) e Fernando Teles (com 37,5% do capital do banco) – os principais acionistas do EuroBic – estão de saída da instituição.

No caso de Isabel dos Santos, foi a própria que colocou a sua participação à venda depois das notícias conhecidas no âmbito do Luanda Leaks.

Agora, explica o Abanca, “o acordo de compra do EuroBic está sujeito, como acontece neste tipo de operações, a um processo de due dilligence e às autorizações das autoridades regulatórias”.