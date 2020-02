Atriz leva o seu próprio jantar para os Óscares

A jovem atriz Julia Butters, que entra em Era Uma Vez Em... Hollywood, levou um ‘acessório escondido’ para a noite dos Óscares.

A menina de dez anos confessou a uma jornalista do Los Angeles Times que não gostava da comida servida na cerimónia, e que veio preparada para não passar fome.

"Não gosto da comida daqui", disse a jovem atriz. Na pequena carteira cor-de-rosa, a combinar com o vestido da mesma cor, escondia uma sanduíche de peru.

A jornalista achou piada ao sentido prático da atriz e partilhou a história no seu twitter.

Julia Butters brought a turkey sandwich in her purse because "I don't like some of the food here. #Oscars pic.twitter.com/sCDTr4GZYq