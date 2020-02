A manequim Sara Sampaio foi uma das convidadas da já habitual festa pós-Óscares organizada pela Vanity Fair.

A portuguesa escolheu um look preto, mas que de básico não tinha nada. A manequim foi uma das mais elegantes da noite, com um vestido sem alças e com cauda do qual sobressaía um vertiginoso decote.

A escolha contrasta com o look da festa do ano passado, na qual Sara Sampaio surgiu com um modelo azul elétrico.