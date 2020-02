Atuação surpresa de Eminem deixa Scorsese quase a dormir

A frase diz mais sobre o realizador do que sobre o desempenho do cantor.

O rapper Eminem apareceu de surpresa no palco da cerimónia dos Óscares, no Dolby Theatre em Los Angeles, domingo à noite, para uma animada atuação de Lose Yourself, da banda sonora de 8 Mile, que ganhou o Óscar de melhor canção em 2003.

Na altura, o cantor norte-americano não foi à cerimónia receber a estatueta dourada, Agora, apareceu de surpresa, com direito a uma ovação de pé, ainda que com 17 anos de atraso.

Nas imagens é possível ver muitas das cabeças na plateia a ‘curtirem’ o som de Eminem. Mas a música parecia não ser do agrado de Martin Scorsese, que foi apanhado quase a dormir. Pouco depois já estava a net a ser invadida com memes do realizador sonolento.