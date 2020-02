Morreu antigo ministro Álvaro Barreto

A última vez que esteve no Governo foi com Santana Lopes como primeiro-ministro.

O antigo ministro do Estado, das Atividades Económicas e do Trabalho do Executivo de Pedro Santana Lopes, Álvaro Barreto, morreu nesta segunda-feira em Lisboa aos 84 anos, avança o Público.

Álvaro Barreto fez parte dos Governos de Carlos Mota Pinto, Francisco Pinto Balsemão, Sá Carneiro, Mário Soares e Cavaco Silva.

Foi ministro de seis pastas diferentes: da Indústria, da Agricultura, da Integração Europeia, do Comércio e Turismo, das Atividades Económicas e do Trabalho.