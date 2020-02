É oficial: Cláudio Ramos troca SIC pela TVI

Estação televisiva confirmou que Cláudio Ramos será o apresentador do programa 'Big Brother'.

A TVI anunciou, esta segunda-feira, que Cláudio Ramos será o apresentador da nova edição do programa ‘Big Brother’, que vai estrear em março na estação de Queluz.

“Não podia estar mais entusiasmado com a ideia de participar ativamente na mudança da TVI”, disse Cláudio Ramos, em comunicado.

“O desafio do Nuno Santos é extraordinário. Mudar faz parte do crescimento de qualquer profissional que ambiciona fazer mais, melhor e surpreender o público com criatividade, entrega e absoluta dedicação. Sei que o Big Brother, reality show que adoro e que não deixa ninguém indiferente, é o princípio da viagem. Venho para somar”, acrescentou.

Assim, Cláudio Ramos, que até então se juntava todas as manhãs a Cristina Ferreira n’O Programa da Cristina, vai deixar a SIC e rumar à concorrência.