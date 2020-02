Menina de três anos com cancro foi surpreendida pelo seu restaurante preferido

Adelaide Stanley tem apenas três anos, mas a vida já lhe deu uma grande batalha. A menina, que vive no Texas, nos Estados Unidos, luta há sete meses contra um cancro.

A família tinha por hábito almoçar ao domingo no restaurante J. Wilson’s perto de casa, um dos preferidos de Adelaide. No entanto, devido ao facto de menina ficar com o sistema imunitário muito vulnerável, por causa dos tratamentos, deixou de frequentar locais públicos devido aos germes.

Um dia, em conversa com uma amiga, a mãe da menina acabou por revelar uma história que a tinha deixado de coração apertado. Adelaide perguntou quando poderia voltar ao restaurante, o que levou os pais a ter de dizer que tal só poderia acontecer quando melhorasse.

A amiga da mãe quis surpreender a família e falou com os responsáveis do restaurante em questão. Foi então que a gerente, Paula Breaux, decidiu abrir o restaurante mais cedo e decorá-lo com a cor preferida de Adelaide, o cor-de-rosa, para receber toda a família e oferecer uma refeição.

"Estava pronta para pagar quando disseram que tinham tratado de tudo. Não consigo explicar o quanto isto significou para a família", revelou a mãe da menina nas redes sociais.