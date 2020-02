Cláudio Ramos e a saída da SIC: "Deixo gente que levo para sempre"

Cláudio Ramos está de saída SIC e vai rumar à TVI para apresentar a nova edição do programa ‘Big Brother’, que vai estrear em março na estação de Queluz.

Através do Instagram, o apresentador deixou uma mensagem de despedida, em que agradece à estação de Paço de Arcos.

“Da SIC guardo tudo de bom até na forma como me ajudou a gerir esta despedida. Deixo uma palavra de agradecimento à família do Dr Francisco Pinto Balsemão, ao próprio Francisco Pedro actual director da empresa e à Mónica com que trabalhei mais directamente, que sempre foram comigo da maior atenção e um obrigado especial ao Daniel Oliveira que enquanto director, na altura da maior revolução televisiva dos últimos tempos contou comigo e fez de mim parte na história da televisão”, começou por escrever.

“Mudo agora o rumo da minha história. É um direito que tenho, mesmo sabendo que muitos ficam triste com a decisão e que corro todos os riscos que uma mudança acarreta. Quem me conhece de perto e de verdade sabe que eu preciso crescer. Quem me foi acompanhado o crescimento ficará orgulhoso com a mudança. Quem gosta de mim vai torcer para dar Certo. Quem me vê no ecrã vai procurar para me encontrar e estar de olhos postos nos meus. Toda a vida fui de lutar muito para conseguir o que queria da forma mais digna e profissional que sei. As coisas foram chegando devagar e eu nunca virei costas a uma dificuldade”, acrescentou.

Cláudio Ramos realça os 18 anos que passou na SIC e fala da mudança como “um sonho”.

“Não saio magoado com ninguém. Não fecho a porta. Deixo gente que levo para sempre e deixo colado à história desta televisão 18 anos da minha vida real. Ao fim destes anos todos está na altura de voar na direcção do sonho e de aceitar um desafio absolutamente maravilhoso, esperado e ambicionado por mim há muito. Vou muito feliz focado naquilo em que acredito de verdade desafiado pela @tvioficial e pela equipa do Nuno Santos e tremendamente orgulhoso com o caminho a fazer. Da mesma maneira que contei com todos ao longo destes anos vou continuar a contar porque continuo em vossas casas. Literalmente e mais que nunca... Sempre. Não me falhem. Por favor! Obrigado”, rematou.