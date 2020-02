APAF reage ao pedido do Benfica: "Se calhar também faria sentido trazer dirigentes do estrangeiro"

Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), decidiu responder ao Benfica, depois de o clube da Luz ter pedido a nomeação de árbitros estrangeiros para os seus jogos e os do FC Porto até ao final da época.



"No regulamento existe essa possibilidade, mas se calhar faria sentido também se trouxéssemos dirigentes do estrangeiro para os nossos clubes em Portugal", disse, em declarações à SIC Notícias.

"Os nossos árbitros também apitam em outros países. Temos dos melhores árbitros da Europa. Pedir que venham estrangeiros arbitrar os nossos jogos só porque alguém está a pedir não faz qualquer sentido e é completamente descabido. Temos é de mudar mentalidades e trazer do estrangeiro os bons comportamentos", acrescentou.