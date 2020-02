Brincadeira de David Luiz leva jogador a partir-lhe o telemóvel | VÍDEO

O antigo jogador do Benfica decidiu brincar com os seus colegas do Arsenal durante uma viagem nos Emirados Árabes Unidos, onde a equipa está a realizar um estágio.

Durante uma viagem de autocarro, enquanto os colegas dormiam, o jogador brasileiro decidiu apertar o nariz a vários, enquanto os gravava. E partilhou um vídeo do momento na sua conta oficial de Instagram.

A reação da maioria dos jogadores foi positiva no entanto Joe Willock, de 20 anos, não gostou da brincadeira e segundo David Luiz partiu-lhe mesmo o telemóvel, depois de ser acordado.

Apesar do final da história ter sido um pouco infeliz para o telemóvel do ex-Benfica, os dois colegas parecem estar bem. Willock comentou o vídeo do jogador brasileiro a 'avisá-lo': "dorme com um olho aberto David", disse, juntamente com emotions de gargalhadas.