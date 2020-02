Esta terça-feira Mark Gardener, Andy Bell, Laurence “Loz” Colbert e Steve Queralt vão atuar no Hard Club, no Porto.

Os Ride regressaram a Portugal em nome próprio, depois da sua atuação no NOS Primavera Sound, em 2015. A banda britânica de shoegaze apresentou o álbum This is Not a Safe Place no Lisboa ao Vivo, em Marvila.

