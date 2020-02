Bombeiros de Cascais resgatam cão de poço com quatro metros de profundidade

Uma cadela foi resgatada este domingo, perto da Boca do Inferno, em Cascais, pelos Bombeiros, depois de ter caído num poço com cerca de quatro metros de profundidade.

Fifi caiu no poço enquanto estava a passear com a dona, Carla Martins. A mulher ao aperceber-se da queda do animal chamou de imediato os bombeiros que, segundo a mesma, tiveram uma intervenção “exemplar”, disse numa publicação da página oficial de Facebook dos bombeiros, onde se pode ver uma fotografia dos quatro operacionais com o animal.

Depois de terem resgatado o animal, os bombeiros constataram que Fifi "estava bem de saúde" mas "bastante "assustado", pode ler-se na publicação. Na mesma nota, os bombeiros sublinham a importância de ter cuidado ao circular nesta zona "pois tem muitos poços artificiais de grande profundidade, que podem provocar situações graves", concluem.