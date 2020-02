Sp. Braga ataca Sporting: “Estatuto de clube mais favorecido pelas arbitragens vem de épocas anteriores”

O Sporting de Braga emitiu um comunicado esta terça-feira onde lamenta o “ruído” criado em torno da arbitragem.

"É inconcebível que o discurso de vitimização prevaleça perante todas as evidências e se prolongue no tempo, porque o estatuto do Sporting CP enquanto clube mais favorecido pelas arbitragens vem de épocas anteriores e contrasta claramente com a propaganda do clube e com a estratégia do 'ruído' na qual os seus dirigentes e comentadores se especializaram ao longo dos anos", lê-se no comunicado do Sporting de Braga.

"As evidências, expressas pelos especialistas nas televisões e na Imprensa, dizem que o SC Braga é a equipa mais prejudicada pelas arbitragens e que, portanto, a classificação atual está desvirtuada", refere ainda o comunicado.