Humorista português acusado de assaltar apartamento nos EUA

O humorista português Albert Sardinha, um dos elementos do grupo The Portuguese Kids, foi acusado de ter assaltado um apartamento, em Massachussets, nos Estados Unidos.

Segundo avança o Correio dos Açores, no apartamento vivia uma mulher com quem o humorista namorou durante "um curto espaço de tempo".

Na semana passada, o grupo fez uma publicação no Facebook onde confirma que recentemente um dos membros fundadores, Albert Sardinha, teve de lidar com "problemas legais". "Apesar de não podermos falar sobre os detalhes do caso, temos 100% de confiança no sistema judicial e estamos 100% confiantes de que a verdade virá ao de cima", pode ler-se.

De acordo com o canal WBSM, o português de 40 anos negou as acusações em tribunal e foi libertado após pagar cerca de 2300 euros.

Apesar de ter sido libertado, Albert Sardinha, alegadamente indiciado por invasão de domicílio e roubo, está proibido de contactar a mulher.