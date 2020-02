Um dos bairros mais 'cool' da Europa é em Portugal, segundo o Guardian

O jornal britânico The Guardian fez uma lista onde enumerou os bairros mais cool da Europa. E um deles é em Portugal. Mais precisamente na cidade do Porto, que tem sido considerado o melhor destino da Europa por vários rankings internacionais, nos últimos anos.

No topo da lista estão os bairros Järntorget e Långgatorna, em Gotemburgo, na Suécia (1º lugar), seguidos do Quarteirão Universitário de Bruxelas, na Bélgica (2.º lugar). Em terceiro lugar está o antigo bairro de pescadores de Valência, El Cabanyal, Espanha (3.º lugar). E em quarto lugar o bairro do Bonfim, no Porto.

A escolha do jornal britânico deve-se a várias particularidades do bairro do Bonfim como as "lojas independentes e cool", como a Queijaria Amaral, a livraria Inc., a Patch, a Senhora Presidenta, a Lehmann + Silva e a Salut au Monde!. A publicação destaca ainda o Parque de Nova Sintra, que permite ter uma "vista soberba sobre o Douro". Além disso aconselham uma paragem na Casa Guedes para desfrutrar de uma sandes de pernil, uma das especialidades do restaurante.