Bancos portugueses emprestaram 10,6 mil milhões para a compra de casa em 2019

Os números do crédito à habitação não param de aumentar. Em dezembro do ano passado, os bancos portugueses emprestaram 1 117 milhões de euros para a aquisição de habitação, o que representa um máximo com mais de 11 anos. De acordo com os dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP), estes valores apenas são comparáveis com os de julho de 2008.

Os números de Dezembro, elevam para os 10,6 mil milhões de euros o valor dos empréstimos concedidos pelos bancos portugueses em 2019, o que também representa um máximo nos últimos 11 anos – é, portanto, necessário recuar até 2008 para encontrar valores tão elevados.

O crédito à habitação concedido no ano passado significa um aumento de 8,08% face aos 9 835 milhões de euros disponibilizados para o mesmo fim, em relação a 2018.