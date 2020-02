A bárbara agressão de Pepe que fez manchete em Espanha | VÍDEO

Agressão do central do FC Porto a jogador do Benfica não teve consequências.

A polémica em torno do jogo do passado sábado entre FC Porto e Benfica continua com várias trocas de acusações entre os dois clubes.

Um dos lances que passou despercebido ao árbitro Artur Soares Dias, mas que o Benfica quer agora que seja motivo de análise envolve o central Pepe e o médio marroquino do Benfica Adel Taarabt, com o jogador do FC Porto a dar um murro na cara do jogador do Benfica no momento em Soares Dias interrompeu o jogo para consultar o VAR no lance que deu origem ao segundo golo da formação azul e branca.

O Benfica já fez saber que vai avançar com uma participação disciplinar contra Pepe uma vez que este lance não foi alvo de qualquer análise, tanto por parte de Artur Soares Dias, tal como do VAR. O desportivo espanhol AS acabou por destacar este lance na edição de segunda-feira.