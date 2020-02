Três irmãos com menos de cinco anos foram diagnosticados com o mesmo tipo de cancro

A história de três irmãos norte-americanos está a emocionar o mundo. Tristen, de cinco anos, Caison, de três anos, e Carter, de sete meses, sofrem todos de cancro no olho. Tristen foi o primeiro a ser diagnosticado, em abril de 2014. Em outubro de 2016, o irmão, Caison, foi diagnosticado com a mesma doença. Carter Rush, o mais novo dos três irmãos, com apenas sete meses, foi diagnosticado em janeiro.

Os meninos estão a fazer quimioterapia em conjunto. O facto de os tratamentos serem muito caros obrigou os progenitores a vender a casa para conseguirem continuar a pagar os cuidados das crianças e atualmente vivem na casa de outros familiares.

O casal tem vindo a partilhar a sua historia através das redes sociais e dos media com o intuito de conseguir ajudas monetárias para os tratamentos dos filhos. Através do GoFundMe já foram doados mais de 30 mil euros aos meninos.

O cancro no olho é uma doença hereditária. Angie Rush, a mãe dos meninos, também teve retinoblastoma quando era criança, e perdeu um dos seus olhos com apenas seis semanas de vida."Sinto-me muito culpada, sabia que isto era algo que eu lhes poderia transmitir mas por outro lado sei que fui abençoada", disse Angie Rush ao WXIA. "Eles são espertos e gentis. Definitivamente, é uma alegria tê-los".