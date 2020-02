10 dicas da Google para garantir a sua segurança online

Dica #1: Palavras-passe fortes

As palavras-passe são a linha da frente da proteção contra ameaças online, portanto devem ser fortes e difíceis para um hacker adivinhar. Uma palavra-passe forte é longa (pelo menos 8 caracteres), com uma mistura de letras, números e símbolos. Evite usar informações pessoais como o seu nome ou data de nascimento ou combinações simples como "1234" ou "Password01".

Se memorizar as palavras-passe é um verdadeiro desafio, ferramentas como o Gestor de Palavras-Passe e o recurso de palavra passe sugerida pelo Safari podem ajudar o utilizador ao sugerir (e lembrar) palavras-passe fortes e exclusivas para cada nova conta.

Dica #2: Verificação de Privacidade

Em média, uma pessoa passa mais de seis horas por dia online. Então, por que não “perder” dois minutos para se proteger melhor? Ferramentas poderosas como a Verificação de segurança da Google (g.co/securitycheckup), ajudam a fortalecer a segurança da sua Conta da Google e a solucionar problemas em minutos.

Dica #3: Não se torne um alvo de phishing

O phishing é uma ameaça séria e as famílias devem estar sempre atentas a emails, mensagens e textos suspeitos. Lembre os membros da família que não devem aceitar arquivos ou abrir anexos de email de pessoas desconhecidas. Detalhes como números de telefone, endereços ou imagens mostrando cartões de crédito não devem ser divulgados.

Dica #4: Utilize as redes sociais de forma responsável

Os jovens devem ser tão amáveis e respeitosos online quanto esperamos que sejam offline. Incentive-os a serem uma força do bem não premiando com gostos, respondendo a comentários ou a posts potencialmente prejudiciais. Pessoas de todas as idades devem manifestar-se contra (e denunciar) o bullying online caso o testemunhem ou passem por essa situação. As pessoas, no geral, também devem estar cientes de quando as suas próprias ações podem ser prejudiciais para os outros.

Dica #5: Seguir as regras da família

É importante definir regras básicas sobre o uso saudável da tecnologia. Os pais devem conversar com as crianças sobre que tipo de websites eles visitam e avaliar se são seguros ou adequados para cada um. Caso tenha essas regras, seja claro com os seus filhos sobre quais os sites e serviços que eles podem utilizar. O utilizador também pode restringir o acesso a determinados sites através de controlos de privacidade e utilizar o Google Family Link para definir regras básicas digitais, como por exemplo, gerindo as suas aplicações e definindo limites de tempo no uso da Internet.

Dica #6: Preste atenção ao seu bem estar digital

A Internet é um recurso de aprendizagem incrível, mas é importante, principalmente para os jovens, que o tempo de exposição nos ecrãs seja equilibrado com outras atividades. Para transmitir esta mensagem, pode ser útil que a sua família verifique e avalie quanto tempo realmente passa online. Existe uma série de experiências de bem-estar digital, incluindo plug-ins que exibem o tempo de ecrã ativo do utilizador, para saber exatamente quanto tempo despende nos seus dispositivos e tomar nota.

O Dia da Internet Mais Segura é uma ótima oportunidade para se sentar e ter uma conversa aberta com a sua família sobre como se manter seguro no nosso futuro online.

Dica #7 Definir temporizador no YouTube Kids

Deixe a aplicação ser o “mau da fita”. A aplicação tem um temporizador interno que vai possibilitar que os pais limitem o tempo que os filhos passam em frente ao ecrã. Ou seja, sempre que a sessão terminar, a app alerta os mais pequenos para que os pais não tenham de o fazer.

Dica #8 Crie perfis de criança no YouTube Kids

O YouTube Kids permite que os pais com sessão iniciada criem um perfil separado para cada criança do seu agregado familiar. Cada perfil tem um conjunto separado de preferências de visualização e recomendações. Os pais podem escolher uma configuração de conteúdo diferente para cada perfil: pré-escolar (abaixo de 4 anos), mais jovem (5 a 7) e mais velho (8 a 12) permitindo que várias crianças tirem o máximo partido da app YouTube Kids.

Dica #9 Bloquear e Denunciar no YouTube Kids

Os vídeos disponíveis na aplicação são determinados por uma mistura de filtros algorítmicos, input de utilizadores e revisão humana. Embora o nosso sistema tenha sido ajustado e testado rigorosamente, nenhum algoritmo é perfeito. O que significa que é possível que o seu filho encontre conteúdo na aplicação que talvez não queira que ele visualize. Se isso acontecer, o utilizador pode notificar o YouTube denunciando o vídeo. Utilizamos estes inputs para melhorar a aplicação para todos. Os pais também podem bloquear um vídeo ou canal quando não querem que os seus filhos vejam esse vídeo na aplicação YouTube Kids.

Além disso, os pais também podem optar por selecionar vídeos individuais, canais inteiros ou coleções de canais para disponibilizar para os filhos. Com este recurso, a pesquisa é desativada automaticamente.

Dica #10 Definir o conteúdo noYouTube Kids

A equipa do YouTube Kids disponibiliza uma colecção de canais confiáveis, com várias temáticas que vão desde as artes & artesanato passando pela música e desporto, educação e muito mais. Tal permite aos pais selecionarem facilmente quais as colecções de canais e tópicos a que os seus filhos podem aceder. Basta ir às Definições de Perfil e seleccionar as colecções pretendidas.

Os pais sempre tiveram a possibilidade de desativar a pesquisa na app do YouTube Kids, mas agora, ao desativar a pesquisa, vão estar a limitar a experiência do YouTube Kids apenas aos canais que tenham sido verificados pela equipa do YouTube Kids.

E para acompanhar o que os seus filhos assistem, basta aceder à página "Assistir novamente" e terá acesso aos vídeos visualizados e às novas temáticas que, porventura, estarão a explorar. Também é possível limpar o seu histórico ou desativar a pesquisa nas configurações para os pais.