Cristina Ferreira reage à saída de Cláudio Ramos da SIC

Depois de, esta segunda-feira, ter sido anunciado que Cláudio Ramos iria abandonar a SIC para rumar à estação de Queluz, onde irá apresentar o Big Brother 2020, Cristina Ferreira ainda não se tinha pronunciado diretamente sobre a saída do seu vizinho, que a acompanhava no programa há cerca de um ano, o que deixou muitos dos seguidores da dupla intrigados sobre como estaria a apresentadora a reagir à partida de Cláudio Ramos.

No entanto, Cristina Ferreira acabou com todos os rumores, no final do programa desta terça-feira. "Tinha uma ambição desde o primeiro dia: que este espaço fosse sentido como casa. Temo-lo conseguido desde o primeiro dia. Não se fazem despedidas neste espaço porque há pessoas que vão sempre chamar-lhe casa", afirmou, dirigindo-se ao seu ex-vizinho.

Mais tarde, nas suas redes sociais, a apresentadora partilhou uma fotografia de ambos onde escreveu “há pessoas a quem sempre chamaremos Casa”.