Bailarina de pole dance cai de uma altura de seis metros e continua performance | Vídeo

Além de uma fratura no maxilar e alguns dentes partidos, Genea torceu o tornozelo e levou pontos no queixo.

A atuação de uma bailarina de pole dance tornou-se viral nas redes sociais nos últimos dias, depois de cair de cerca de seis metros de altura, e continuar a performance.

Genea Sky atuava num bar no Texas, nos Estados Unidos, este sábado, quando sofreu a queda. Assim que terminou a atuação, a mulher foi transportada para o hospital. Além de uma fratura no maxilar e alguns dentes partidos, Genea torceu o tornozelo, levou pontos no queixo e teve ainda de ser submetida a uma cirurgia.

O estabelecimento onde ocorreu o incidente disse que não se responsabiliza porque não foi dito à dançarina para subir a barra vertical.