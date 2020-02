Menino de sete anos morre de ataque cardíaco em escola em Almada

Criança brincava no recreio com os colegas.

Uma criança, de sete anos, morreu esta terça-feira, vítima de um ataque cardíaco, quando brincava com os colegas na Escola Básica nº1 do Laranjeiro, em Almada.

Segundo o Correio da Manhã, antes de os meios de socorro chegarem ao local, os funcionários e professores realizaram manobras de reanimação com o apoio de um desfribilhador. Contudo, e já depois, de também os técnicos de socorro realizarem manobras de reanimação, o menino acabou por não resistir.

Escreve o mesmo jornal que a criança tinha antecedentes de doença cardíaca.

No local estiveram os bombeiros de Cacilhas, a Viatura Médica do Hospital Garcia de Orta, uma equipa de apoio psicológico do INEM e a PSP.