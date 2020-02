Derrota para o partido do Governo em eleições estaduais na Índia

São as primeiras eleições desde que o Governo do BJP aprovou legislação que exclui o direito à cidadania a refugiados muçulmanos.

O Partido do Homem Comum (AAP, em hindi) teve uma vitória estrondosa nas eleições da capital, Nova Deli, elegendo 62 dos 70 deputados estaduais.

Um resultado que representa uma derrota para o Partido do Povo Indiano (BJP), pois apostou forte nestas eleições, transformando-as num referendo sobre a plataforma do Governo - reforçar o estatuto do hinduísmo na Índia.

Acusado de incentivar ao ódio contra muçulmanos durante a campanha, o partido do primeiro-ministro Narendra Modi elegeu apenas oito deputados, apesar de isso representar um aumento de cinco deputados em relação às eleições de 2015.

