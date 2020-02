Jorge Martinez arrasa Miguel Gameiro: "Só os limitados como tu não sabem reconhecer o talento de um grande performer"

Miguel Gameiro criticou publicamente o facto de a RTP ter convidado o artista Jorge Martinez, que chamou à atenção devido às suas atuações com efeitos pirotécnicos, a participar no programa ‘5 Para a Meia-Noite’. Agora, através das redes sociais, Martinez publicou um longo comunicado em resposta ao fundador dos Pólo Norte, que tinha considerado que o convite era uma “elevação da mediocridade”.

“Esta é a MINHA RESPOSTA a um músico que está indignado com a sua TRISTE INVEJA do meu sucesso, chamado.... como é que ele se chama...??? ah okay... um tal de Miguel Gameiro, e que através das redes sociais se tenta promover à custa do meu ÊXITO e JUSTO RECONHECIMENTO!!! Quando a inveja ataca é lixado.... principalmente nos INCAPAZES E LIMITADOS.Faltas de respeito comigo não resultam!”, começou por escrever Jorge Martinez, numa publicação partilhada no Facebook.

“Menino Miguel, aconselho-te: 1º A crescer como Artista, porque demonstraste ser realmente mesquinho, inculto, malcriado, e com falta de carácter, NA REALIDADE O VERDADEIRO RIDÍCULO FOSTE TU!!!”, acrescentou.

Jorge Martinez diz ainda que tem uma carreira internacional de 30 anos e realça que é “o primeiro artista em Portugal a usar pirotecnia em televisão”.