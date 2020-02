Nadadora do Sp.Braga diz que não foi convidada para gala e clube diz que esta "falhou com a verdade"

Tamila Holub marcou presença no evento e diz que compareceu como "acompanhante" de José Paulo Lopes.

Tamila Holub, nadadora do Sporting de Braga, disse, esta segunda-feira, que não foi convidada para a Gala Legião de Ouro. A nadadora olímpica não deixou de ir à cerimónia e compareceu como “acompanhante” de José Paulo Lopes.

"Para esta gala eu não fui convidada, vim como acompanhante do meu colega (...) não sendo convidada num ano em que consegui apuramento para os Jogos Olímpicos, demonstra que as modalidades nunca são comparadas com o futebol. Mas estou aqui para mostrar que isso não é verdade, espero que os meus resultados mostrem isso e, se não é suficiente, vou trabalhar ainda mais para que o demonstrem", disse Tamila Holub.

O Sporting de Braga já reagiu e, em comunicado, acusou a nadadora olímpica de falhar “o compromisso com a verdade”. O clube minhoto diz que não seria possível que a “sala do Theatro Circo recebesse as largas centenas de atletas das modalidades amadoras" e, por isso, decidiram “convidar apenas os atletas que seriam premiados e os seus treinadores”.

"A declaração de Tamila Holub falha desde logo o compromisso com a verdade, e por isso fere o seu Clube, mas belisca e desrespeita, acima de tudo, os seus colegas que ontem foram distinguidos e homenageados", lê-se na nota.

"Tamila Holub, que em 2016 recebeu o Gverreiro de Ouro para Jovem Atleta do Ano, acabou por 'roubar' o palco que seria para outros grandes atletas do Sp. Braga, inclusive o seu colega de Secção José Paulo Lopes, que tem tido um percurso de excelência e que não merecia a desfeita de ver o seu sucesso relegado em virtude de uma declaração irrefletida", refere o Sp. de Braga, lamentando que "Tamila Holub não tenha demonstrado a humildade e a elevação que todos lhe prestaram no momento em que foi agraciada".

Os arsenalistas sublinha ainda que têm procurado dar à nadadora “as condições máximas para o máximo rendimento".

"Para além do treinador Luís Cameira, que sendo funcionário do Sp. Braga acompanha a atleta até nas participações ao serviço da seleção nacional, o clube presta a Tamila Holub os serviços dedicados de um fisioterapeuta, assegura todas as quatro deslocações semanais para a Póvoa de Varzim, onde é possível treinar em piscina de 50 metros, e procura assegurar-lhe seis treinos semanais em Braga", concluiu o comunicado.