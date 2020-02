Taça de Portugal. Benfica regressa ao Jamor três anos depois

Vantagem por 3-2 da primeira mão garantiu acesso dos encarnados à final da prova rainha do futebol portuguès

O Benfica empatou a uma bola, esta noite, diante do Famalicão, garantindo presença na final da Taça de Portugal graças à curta vantagem que trazia da Luz, do jogo da primeira mão da meia-final da prova, que os encarnados venceram por 3-2.

Em Vila Nova de Famalicão, Pizzi abriu o marcador, aos 26 minutos, tendo os famalicenses visto um golo anulado momentos antes do árbitro apitar para o intervalo da partida. Já na segunda metade, Antonio Martinez fez o golo do empate, selando o 1-1 final.

O Benfica regressa desta forma ao Jamor, onde marcou presença pela última vez em 2016/17, época em que conquistou o 26.º troféu da sua história na prova rainha do futebol português. Naquele ano bateu o V. Guimarães, por 2-1, no jogo derradeiro.

A equipa de Bruno Lage conhece amanhã o adversário na final que sairá do encontro entre FC Porto e Académico de Viseu. No jogo da primeira mão, disputado no Fontelo, registou-se, recorde-se, um empate a uma bola.