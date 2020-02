"Ouviam-se os gritos dela alto e bom som. Ela não estava à espera que o Cláudio a deixasse"

A saída de Cláudio Ramos da estação de Paço de Arcos para a TVI tem sido um assunto bastante polémico. O porquê da sua saída, quanto vai receber e a reação de Cristina Ferreira são algumas das questões dos seguidores do Programa da Cristina.

Este último ponto deu bastante que falar depois de a apresentadora ter reservado apenas uns minutos no final do programa de terça-feira para falar da saída do seu ‘vizinho’, o que gerou muitas criticas por parte dos seus seguidores. Os fãs da dupla afirmam que Cristina deveria ter mencionado o trabalho de Cláudio durante o programa e agradecer-lhe pelo seu esforço e dedicação no último ano.

"Se a Cristina lhe deu uma oportunidade de visibilidade, ele também fez muito pelo programa", escreveu uma internauta. "Devia ter falado na saída do vizinho e dirigido palavras de agradecimento", escreveu outra seguidora. Muitos afirmam que Cristina Ferreira se sente magoada com a saída do 'vizinho'. Outros dizem que está apenas com "azia" e "medo de perder audiências".

Por outro lado, muitos dos seguidores da apresentadora desejaram-lhe força e sorte nos futuros programas e acreditam que Cristina irá continuar a brilhar...sozinha ou não.

De acordo com declarações de uma fonte da estação de Paço de Arcos à revista Flash, Cristina Ferreira "sentiu-se traída" com a saída de Cláudio e apenas soube da novidade, pelo próprio, no final do programa de segunda-feira.

"Ouviam-se os gritos dela [Cristina Ferreira] alto e bom som. Ela não estava à espera que o Cláudio a deixasse, pois considerava que ele lhe iria estar eternamente grato por lhe ter dado tanto mediatismo no programa", afirma a mesma fonte.