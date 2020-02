Duas explosões na Holanda provocadas por correio-bomba

Duas explosões ocorreram, esta quarta-feira, na Holanda, avançou a agência Reuters. As explosões foram provocadas por correio-bomba e ocorreram em Sloterdijk, na cidade de Amsterdão e na cidade de Kerkrade, no sudeste dos Países Baixos.Segundo as autoridades holandesas não houve registo de feridos.

A primeira explosão ocorreu num prédio de escritórios, antes das 08h00 locais, em Sloterdijk. A segunda ocorreu num posto de correios, em Kerkrade, por volta das 08h54.

As autoridades não confirmaram ainda se as duas explosões estão ligadas.

em atualização