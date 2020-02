CDS vai à sede do PSD amanhã

No rescaldo da aprovação do Orçamento do Estado para 2020, Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos trocaram algumas críticas por causa das diferentes posições de cada partido.

Uma delegação do CDS, liderada pelo seu presidente, Francisco Rodrigues dos Santos, será recebida amanhã pelo PSD, na sua sede nacional.

A versão oficial é a dos tradicionais cumprimentos institucionais que o CDS encetou, após a escolha do novo líder em congresso, realizado no passado mês de janeiro.

No congresso do PSD, o presidente social-democrata, Rui Rio, quis fazer um cumprimento “especial” aos centristas, reconhecendo o trabalho do CDS ao lado do PSD em momentos difíceis de governação.

A referência mereceu resposta de Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS, presente no congresso ‘laranja’, assinalando a disponibilidade para se “criar uma plataforma de entendimento com o PSD”, sobretudo para as autárquicas.

No rescaldo da aprovação do Orçamento do Estado para 2020, Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos trocaram algumas críticas por causa das diferentes posições de cada partido sobre as votações no IVA da eletricidade.

Aparentemente, o caso parece estar sanado, após o congresso do PSD, realizado em Viana do Castelo.