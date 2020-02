Rede ferroviária espanhola partilha mapa com Vigo em Portugal, Lisboa em Santarém e Porto no interior do país

"Eu sei que sempre nos chamaram portugueses, mas isto do mapa já me parece excessivo", reagiu no Twitter um habitante de Vigo.

A empresa ferroviária espanhola Renfe partilhou um mapa das várias linhas ferroviárias que ligam Espanha a Portugal. No entanto, cometeram alguns erros que originam várias criticas pela falta de conhecimento do autor do mapa sobre a geografia da Península Ibérica.

Apesar de os mapas terem uma representação um pouco arbitrária, a imagem partilhada pela Renfe tem inúmeros erros, que a alegada arbitragem dos mapas não desculpa.

A cidade galega de Vigo foi colocada em território português, Lisboa encontra-se a meio de Portugal continental, perto de Santarém e o Porto surge na região interior do país, próximo de Viseu. "Eu sei que sempre nos chamaram portugueses, mas isto do mapa já me parece excessivo", reagiu no Twitter um habitante de Vigo.

Além destes erros, inúmeras cidades espanholas estão mal localizadas e os internautas não deixaram as falhas passar. "Porque é que Coruña está em Arzúa, Ferrol perto de Lugo, Lugo em Becerreá...", escreveu um homem indignado no twitter.